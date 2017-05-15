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4th Grade – Greenland Elementary – Greenland
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Mrs. Beverly Workman – 3rd Grade – Greenland Elementary – Greenland
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Greenland Elementary, Greenland – Mrs. Barbara Alaniz – 3rd Grade
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Greenland Elementary, Greenland – Mrs. Traci Yeargan – 3rd Grade
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Mrs. Ridinger – 4th Grade – Gore Elementary – Gore
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Ms. Dohle – 4th Grade – Marvin Elementary – Mulberry
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Cedarville Elementary, Cedarville – 4th Grade
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Mrs. Annalisa Hiroyasa – 4th Grade – Root Elementary – Fayetteville
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Mrs. Sarah Green – 4th Grade – Holcomb Elementary – Fayetteville
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Root Elementary, Fayetteville – Mrs. Sarah Sullivan – 4th Grade
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West Fork Elementary, West Fork – Mr. Bob Chism – 4th Grade
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Mary Mae Jones Elementary, Bentonville – Mrs. Samantha Vanderpool – 4th Grade
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Holcomb Elementary, Fayetteville – Mrs. Melanie Johnson – 4th Grade
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Central Park Elementary, Bentonville – 1st Grade