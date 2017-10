× T-Rex Costume Dominates Halloween Costumes Sales; Top Seller In Over 40 States

ARKANSAS (KFSM) — The T-Rex costume is taking over this Halloween.

Walmart.com released which Halloween adult and kid costumes are top sellers.

The top adult costume nationwide is the Jurassic Park T-Rex inflatable costume, but when it comes to children’s costumes, it’s all about Spiderman, Paw Patrol and Wonder Woman.

Here’s the list of top adult and child costumes by state:

Alabama Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child- Paw Patrol Chase Costume



Alaska Adult-Werewolf Mask Child-Batman Child Costume



Arizona Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Arkansas Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Catboy Deluxe Toddler Costume



California Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Colorado Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Connecticut Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Delaware Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Monster High Draculaura



District of Columbia Adult-Penguin Lightweight Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Florida Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Georgia Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Hawaii Adult-Edward Scissorhands Deluxe Adult Costume Child-Batman The Dark Knight Rises Child Costume



Idaho Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Muscle Shirt Child Costume



Illinois Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Indiana Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Iowa Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Kansas Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Kentucky Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Louisiana Adult-Swashbuckler Pirate Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Maine Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Harry Potter Costume Kit



Maryland Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Massachusetts Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Michigan Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Minnesota Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest



Mississippi Child-Disguise PJ Masks Catboy Deluxe Child Costume



Missouri Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Montana Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase



Nebraska Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Batman Child Costume



Nevada Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child- Marvel Captain America Muscle Child Costume



New Hampshire Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



New Jersey Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



New Mexico Adult- Complete Bumblebee Child- Spiderman Muscle Chest



New York Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child- Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



North Carolina Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest



North Dakota Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child- Catboy Deluxe Toddler Costume



Ohio Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Oklahoma Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child- Batman Child Costume



Oregon Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



Pennsylvania Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Chase Child Costume



Rhode Island Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Goddess Child Costume



South Carolina Adult-Rainbow Petticoat Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



South Dakota Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Tennessee Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Texas Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Utah Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Harry Potter Deluxe Gryffindor Child Costume



Vermont Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume



Virginia Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Washington Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume



West Virginia Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume



Wisconsin Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume