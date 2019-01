× Unofficial Election Results

Unofficial election results. Not all precincts in Benton County have been reported.

U.S. REPRESENTATIVE

AR DISTRICT 1

(27 of 30 Counties Reporting)

Scott Ellington (D) 39%

*Rick Crawford (R) 57%

Jessica Paxton(L) 2%

Jacob Holloway(G) 2%

U.S. REPRESENTATIVE

AR DISTRICT 2

*Tim Griffin(R) 55%

Herb Rule (D) 39%

Chris Hayes(L) 2%

Barbara Ward(G) 3%

U.S. REPRESENTATIVE

AR DISTRICT 3

(6 of 10 Counties Reporting)

*Steve Womack (R) 76%

Rebekah J. Kennedy (G) 16%

David Pangrac (L) 8%

U.S. REPRESENTATIVE

AR DISTRICT 4

(29 of 33 Counties Reporting)

Tom Cotton (R) 59%

Gene Jeffress (D) 37%

Bobby Tullis (L) 2%

J. Joshua Drake (G) 2%

AR CIRCUIT JUDGE

DIST. 4, DIV. 4

Cristi Beaumont 52%

Bob Lambert 48%

AR CIRCUIT JUDGE

DIST. 6, DIV. 11, SUBDIST. 6.2

Patti James 63%

John Hout 37%

AR COURT OF APPEALS

DISTRICT 1, POSITION 2

(11 of 12 Counties Reporting)

Phillip Whiteaker 53%

Jeannette Robertson 46%

HIGHWAY FUNDING

(66 of 75 Counties Reporting)

FOR 57%

AGAINST 43%

SALES TAX FINANCING

(60 of 75 Precincts Reporting)

FOR 43%

AGAINST 57%

MEDICAL MARIJUANA ACT

(66 of 75 Counties Reporting)

FOR: 49%

AGAINST: 51%

STATE HOUSE RACES

AR HOUSE DISTRICT 74

Jon Scott Eubanks (R) 72%

Daniel Wall (D) 28%

AR HOUSE DISTRICT 75

(1 of 2 Counties Reporting)

Charlotte Vining Douglas (R) 58%

Steven Breedlove (D) 42%

AR HOUSE DISTRICT 77

Stephanie Malone (R) 57%

Doris M. Tate (D) 43%

AR HOUSE DISTRICT 80

(1 of 2 Counties Reporting)

Jack W Norton (D) 43%

Charlene Fite (R) 57%

AR HOUSE DISTRICT 81

(1 of 2 Counties Reporting)

Justin T. Harris (R) 67%

Wolf Grulkey (D) 33%

AR HOUSE DISTRICT 82

Bill Gossage (R) 64%

Leslee Milam Post (D) 36%

AR HOUSE DISTRICT 84

Adella Gray (D) 45%

Charlie Collins (R) 54%

AR HOUSE DISTRICT 85

Paul Graham (R) 44%

David Whitaker (D) 56%

AR HOUSE DISTRICT 86

Brian Scott (R) 39%

Greg Leding (D) 61%

AR HOUSE DISTRICT 88

Randy Alexander (R) 65%

Edwin Sugg (D) 35%

AR HOUSE DISTRICT 89

Micah S. Neal (R) 64%

Yessie Hernandez (D) 46%

AR HOUSE DISTRICT 95

(Early Voting Only)

Sue Scott (R) 62%

Mark Moore (I) 38%

AR HOUSE DISTRICT 97

Bob Ballinger (R) 56%

Robert “Butch” Berry (D) 44%

STATE SENATE RACES

AR SENATE DISTRICT 6

(3 of 4 Counties Reporting)

Gary Stubblefield (R) 56%

John Paul Wells (D) 44%

AR SENATE DISTRICT 7

Jon Woods (R) 65%

Diana Gonzales Worthen (D) 35%

AR SENATE DISTRICT 9

(3 of 4 Counties Reporting)

Bruce Holland (R) 56%

Tracy Pennartz (D) 44%

BENTON COUNTY

WET-DRY

(Paper Ballots Not Yet Counted)

FOR: 66%

AGAINST: 34%

COUNTY JUDGE

(Paper Ballots Not Yet Counted)

*Bob Clinard (R) 69%

Ronnie L Smith (I) 31%

JP DISTRICT 14

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Brent Meyers (R) 69%

Sean Barnes (D) 31%

CONSTABLE TOWNSHIP 3

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Sam Reyna (R) 67%

David Ibarra (D) 33%

DISTRICT COURT JUDGE

FIRST DISTRICT, DIVISION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Ray Bunch 56%

VIctoria Morris 44%

NWACC ZONE 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Jim Parsons 50%

Scott Grigsby 50%

NWACC ZONE 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Dr. David Wilson 31%

Daniel Shewmaker 51%

Johnny Haney 18%

BELLA VISTA

ALDERMAN WARD 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

POSITION 1

Doug Farner 46%

Becky Morgan 54%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Jim Wozniak 60%

Butch Newby III 40%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Richard Rooney 43%

Herbert Thomas 24%

Terry Tomlin 32%



ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Allen King 35%

Earl D Berdine 42%

Linda Leffler 23%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Larry Wilson 37%

Suzanne Jessup 27%

Karen Young 36%

ZONING ORDINANCE

OLDHAM DRIVE

(Paper Ballots Not Yet Counted)

FOR 45%

AGAINST 56%

BENTONVILLE

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Stephanie Orman 47%

*Mary E Baggett 53%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

*Chris W Sooter 69%

Joey Williams 30%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

*Eddie Austin 43%

Leah Williams 57%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

James L Smith 44%

*Bill Burckart 56%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Octavio Sanchez 49%

Burton B Head 51%

CAVE SPRINGS

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Chuck Steger 36%

*Mary Ann Winters 64%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Joan White 57%

Jeremey Criner 43%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

*Melvin Yount 38%

Tammy Shook 62%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

*Randall J Noblett 56%

Brett Hash 44%

CENTERTON

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Brad Carpenter 50%

*Robin M Reed 42%

TJ Teed 8%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Sheila Ray 56%

*Josie Reed 44%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Shane Dilday 45%

*Thomas Laird 55%



DECATUR

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Bob Tharp 58%

*James Jessen 42%

ELM SPRINGS

ANNEXATION

FOR (Washington County): 67%

AGAINST(Washington County): 33%

(Paper Ballots Not Yet Counted)

FOR (Benton County): 39%

AGAINST (Benton County): 61%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Dorothy L Blythe: 54%

Harold Dean Douthit 46%

GARFIELD

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Dale Watkins: 52%

Steve Stigers 48%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Eugene Nowak: 24%

Gary Blackburn: 76%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Ellen King: 57%

Maryanne Maresh: 43%



GATEWAY

ALDERMAN POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Don Deckard: 52%

Michael L Johannsen: 48%

ALDERMAN POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Carol Pendergraft Frost : 55%

Joseph B McMahon: 45%

ALDERMAN POSITION 3

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Sharon Barnett: 60%

Teri White: 40%

ALDERMAN POSITION 4

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Dianna Nichols: 69%

Shaneon Warford: 31%

ALDERMAN POSITION 5

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Cheryl Ann Tillman: 65%

Robert Lee Jackson: 35%



GENTRY

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Katrina Cryer: 31%

Alderman Jason Barrett: 40%

Mike Savage Sr: 29%

GRAVETTE

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Jimmy Denver: 63%

Chris Beller: 37%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Betty Howard: 38%

Larry Stidham: 62%



LITTLE FLOCK

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Anthony Byars: 49%

Jim Miholen: 51%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Leon Harriman: 44%

Robert Stout: 56%

LOWELL

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Matthew Yeager: 61%

Alderman Terry Sayre: 39%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Guy Schumaker: 37%

Robert W Benson: 29%

Ronnie Breland: 34%



PEA RIDGE

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Steven B Guthrie: 52%

Mitzi Taylor: 48%



ROGERS

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Andrew Hatfield: 35%

Mauricio A Herrera: 25%

Keith Jackson: 40%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 1

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Carlos Chicas: 26%

Bob Goodwin: 35%

Carrie Perrien Smith: 16%

Rachel Cox: 26%



SILOAM SPRINGS

BOARD OF DIRECTORS

POSITION 5

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Kenneth D. Wiles: 39%

Scott Lee Jones: 61%

BOARD OF DIRECTORS

POSITION 6

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Carol K. Smiley: 58%

Anna Williams: 42%

SPRINGDALE

SUNDAY ALCOHOL SALES

(Paper Ballots Not Yet Counted)

FOR 52%

AGAINST 48%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Zack Blake: 18%

William Howard Cook: 18%

Rick Evans: 48%

Tommy Golden: 16%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Teresa Jo Moore Powers: 27%

Christopher Pryor: 20%

Dan Runge: 8%

Jeff Watson: 44%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 2

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Kathy Jaycox: 59%

Mitchell W Miller: 41%

BEAVER WATER DISTRICT BOARD

(Paper Ballots Not Yet Counted)

Keven Anderson: 44%

Mary L Gardner 56%

CRAWFORD COUNTY

COUNTY CLERK

Bridget Bearden Dodson (R) 44%

*Teresa Armer (D) 56%

TAX COLLECTOR

Sandy Cook (D) 34%

*Kevin Pixley (R) 66%

JP DISTRICT 1

Jason Cox (R) 51%

Kim Kimmey (D) 49%

JP DISTRICT 3

*David Rofkahr (R) 60%

Jim L. Atchison (D) 32%

Crystal Pangrac (L) 7%

JP DISTRICT 5

Cathy Gifford (D) 55%

Mark J. Horton (R) 45%

JP DISTRICT 10

Cleo Coatney (R) 60%

*DeWite DeShazo (D) 40%

CONSTABLE DISTRICT 1

Andy L. Jones (D) 34%

Blayne Irvin (R) 66%

CONSTABLE DISTRICT 9

Marty Clark (I) 33%

*Tommy Buckner (R) 67%



CEDARVILLE

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Darren (Jams) Hanson 35%

*Vince Connelly 65%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

*Darren Langley 44%

Aaron Davidoff 56%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

Roger Johnson 31%

David Clark Coombes 31%

Wayne Bentley 18%

*Laymond Tucker 19%

DYER

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

Myrna M. Burns 43%

Richard S. Leakey 57%



MULBERRY

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Sheila L. Chastain 40%

Jeff Brown 51%

Shirley L. Mihaly 9%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Stacy L. Muntz 41%

Michael Burkholder 17%

*Raylene Adams 42%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

William R. Taylor 43%

Bobby D. Tweedy 57%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

Robert Frank Reeves 15%

Donald E. Stapp 15%

Elizabeth A. Jordan 23%

Johnny Ray Kimes 47%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

*Dottie Goodnoh 60%

Wilma Peevy 40%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

*Betty Bowlin 43%

Jimmy H. Moore 57%

VAN BUREN

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Doug Brooks 38%

Max Blake 62%

FRANKLIN COUNTY

JP DISTRICT 8

Shawn Lovett (D) 46%

David P. Hewitt (R) 54%

JP DISTRICT 9

Lacey Neissl (I) 58%

Demus Shaw (D) 42%

OZARK

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Charles “Charlie” Meadors 45%

Byron Rex Anderson 55%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

Vernon McDaniel 39%

Harvey Waters 61%

CHARLESTON

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

Jimmy Sargent 68%

Larry Wayne Walthall 32%



ALTUS

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

Shelli Crosswell 46%

Garal “Gary” McPherson 54%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

Katherine Vaught 40%

John Baker 60%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

Tommy Dean Hanson 60%

Ivis Berry 40%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

John Stewart 55%

Mary K. Ross 45%

JOHNSON COUNTY

CLARKSVILLE

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Early Voting and Absentee)

Eddie King 64%

James Looney 36%



COAL HILL

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

(Early Voting and Absentee)

Janette Jackson 51%

*Shirley Weathers 49%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

(Early Voting and Absentee)

*Keith Jackson 61%

Mildred McFarland 39%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

(Early Voting and Absentee)

*Stacy Cox 41%

Terry Martin 59%



HARTMAN

ALDERMAN POSITION 3

(Early Voting and Absentee)

*Dawn Anglin 61%

Jeff Cole 39%

LOGAN COUNTY

JP DISTRICT 3

Harland Crane Jr. (R) 37%

*Michael Schulterman (D) 63%



SHORT MOUNTAIN

CONSTABLE

David Spicer (I) 71%

*James Tucker (I) 29%



PARIS

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

Pam Baumgartner 48%

Michael Knoles 44%

Gary Berry 7%

ALDERMAN WARD 3 POS. 2

Sue Pearson 33%

Tyron K. Varnell 25%

Jewell White 42%

MADISON COUNTY

SHERIFF

Phillip Morgan (D) – 70%

Randy Carmack (R) – 30%

WET/DRY

FOR: 57%

AGAINST: 43%

HUNTSVILLE

ALDERMAN TERM CHANGE

FOR: 57%

AGAINST: 43%

SCOTT COUNTY

COUNTY JUDGE

William B. Bates (I) 34%

*James Forbes (D) 66%

SHERIFF/COLLECTOR

*Cody D. Carpenter (D) 74%

Jimmy D. Yandell (R) 26%

JP DISTRICT 1

Joseph A. Dinar (I) 33%

*Mike Metcalf (D) 67%

JP DISTRICT 6

*Albert Rogers (D) 55%

Tommy Vanover (I) 45%

JP DISTRICT 9

*Larry Brigance (D) 71%

David Lee Taff (R) 29%

MANSFIELD

CITY RECORDER

*Anna Sterling 19%

Becky Walker 81%



PARKS TOWNSHIP

CONSTABLE

Jimmy Atchley (R) 39%

*Jeffery D. Brewer (D) 22%

Garry Davis (I) 39%

WALDRON

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Gary Nelson 41%

*Jerrel W. Plummer 59%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

David Tull 61%

*Dawna Rae Young 39%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

*Lanis Harwell 39%

John E. Luttrell 61%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

Doyle Wayne Dickens 23%

Emma June Haas 38%

Tommy Starr 39%

SEBASTIAN COUNTY

COUNTY JUDGE

Tim Dunn (D) 32%

*David Hudson (R) 68%

COUNTY CLERK

*Sharon Brooks (R) 70%

Debbie Johnson (D) 30%

CIRCUIT CLERK

Denora D. Coomer (R) 65%

Kathy L. Guthrie (D) 35%

JP DISTRICT 5

Johnny P. Schafer (D) 65%

John K. Spradlin (R) 35%

JP DISTRICT 7

Jim Medley (R) 62%

*James R. Perry (D) 38%

JP DISTRICT 9

Rhonda Royal (D) 56%

*Lisa Sellers (R) 44%

JP DISTRICT 11

Wayne King (R) 46%

*Linda Willsey Murray (D) 54%

JP DISTRICT 13

*Ray E. Stewart (R) 78%

Brian Lach (L) 22%

CONSTABLE DISTRICT 1

David Hodges (I) 38%

*Paul Teel (R) 62%

CONSTABLE DISTRICT 3

William Justin Hayes (R) 59%

*Tommy Hoopengarner (D) 41 %

JP DISTRICT 13

*Ray E. Stewart (R) 78%

Brian Leach (L) 22%

CONSTABLE UPPER TOWNSHIP

Steven Duane Jones (L) 31%

*Paul Foley (R) 69%

BARLING

WET/DRY

FOR 67 %

AGAINST 33%



BONANZA

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Karen Littlejohn-Flores 54%

Carolyn K. Nelson 46%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

Daniel Lunsford 46%

Floyd Rowe 54%

CENTRAL CITY

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

David E. Newman 40%

*Doug Smith 60%

FORT SMITH

CITY DIRECTOR WARD 3

Matthew Garner 44%

Mike Loren 56%

CITY DIRECTOR WARD 4

*George Catsavis 51%

John Cooley 49%



AUTOMATED TRASH

FOR 80%

AGAINST 20%



GREENWOOD

CITY CLERK

Sharla R. Spoon 69%

Elysa Turner 31%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

*Rod Powell 53%

Craig Hamilton 47%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

Robert B. Hicks 48%

*Lee Johnson 52%

HACKETT

RECORDER

Patricia A. Black 67%

Shawn Fitzgerald 10%

*Trini Harper 23%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

*Paul M. Irvin 41%

Louis Kirkendall 59%



HARTFORD



RECORDER

Maria Cadle 36%

*Janice Fildes Keller 64%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Jim Belcher 23%

Eddie R. Kazy 67%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

*Karen Griffin 62%

Daniel Harris 38%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

*Hubert Hyre 34%

Garrett Mixon 66%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

*Bobby Layne 54%

Kimberly Lynn Pickle Letterman 46%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

*Joe J. Bona 45%

Aaron Fildes 55%

LAVACA

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

*Benny Joe Hunter 51%

Mary A. Johnson 49%



MANSFIELD

RECORDER/TREASURER

*Anna Sterling 19%

Becky Walker 81%



WASHINGTON COUNTY

ASSESSOR

Dan Cypert (D) 40%

*Jeff Williams (R) 60%

COLLECTOR

Greg Bradford (D) 33%

*David A. Ruff (R) 67%

CIRCUIT CLERK

Mona Piazza (D) 49%

Kyle Sylvester (R) 51%

COUNTY CLERK

Becky Lewallen (R) 55%

Ann Upton (D) 45%

TREASURER

*Roger Haney (D) 52%

Russell Hill (R) 48%

JP POSITION 1

Gary L. Winters (D) 26%

*Tom Lundstrum (R) 74%

JP POSITION 3

Meredith M. Mashburn (D) 37%

Harvey Bowman (R) 63%

JP POSITION 5

Tracey Kutcher (D) 36%

*Joe Patterson (R) 64%

JP POSITION 7

Sharon L. Green (D) 42%

Rick Cochran (R) 58%

JP POSITION 8

Brenda Vassaur Taylor (R) 40%

*Barbara Fitzpatrick (D) 60%

JP POSITION 9

Aaron Stahl (R) 40%

*Eva Madison (D) 60%

JP POSITION 12

*Candy Clark (D) 63%

Debbie Beckerdite (R) 37%

JP POSITION 13

Boyce R. Davis (D) 39%

Ron Aman (R) 61%

JP POSITION 14

*Ann Harbison (D) 55%

Joe Maynard (R) 45%

CONSTABLE 7

James Maynard (R) 55%

Dennis W. Ledbetter (D) 45%

CONSTABLE 8

*Dale Evans (D) 62%

Benjamin Stuckey (R) 38%

CONSTABLE 9

Susan W. Gessler (R) 48%

Ryan Saylor (D) 52%

CONSTABLE 10

Thomas Sharp (D) 46%

John Maynard (R) 54%

CONSTABLE 12

Jim Reavis (R) 39%

*Nickel Potter (D) 61%

BEAVER WATER DISTRICT

Chris G. Weiser 52%

Terry Taylor 48%

ELM SPRINGS

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

Harold Dean Douthit 51%

Dorothy Blythe 49%

ANNEXATION (Washington)

FOR 67%

AGAINST 33%

ANNEXATION (Benton)

FOR 40%

AGAINST 60%

JOHNSON



ALDERMAN TERM

FOR 68%

AGAINST 32%



FARMINGTON

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Amy Hucherson 57%

*Sherry Mathews 43%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Elizabeth Cunningham Mann 51%

Patsy A. Pike 49%

PRAIRIE GROVE

ALDERMAN TERM

FOR 78%

AGAINST 22%



FAYETTEVILLE

MAYOR

Dan Coody 37%

*Lioneld Jordan 63%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

Ryan Abshire: 24%

*Matthew Petty: 48%

Adam Fire Cat: 27%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 2

Mike Emery: 22%

Alan Long: 37%

William Chesser 9%

J.P. Peters: 18%

Terry Black Coberly: 15%

LINCOLN

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Laurie Roy-Smith: 47%

*Douglas Moore: 53%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Robin Moore: 55%

Timothy Smith: 45%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

*Bobby McDonald:59%

Kris Roy: 41%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

*Carla Holcroft: 61%

Matthew Hudgens: 41%

SPRINGDALE

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

*Rick Evans: 49%

Zack Blake: 20%

Howard Cook: 16%

Tommy Golden: 15%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

Dan Runge: 11%

Teresa Moore Powers: 28%

Jeff Watson: 45%

Christopher Pryor: 16%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 2

Kathy Jaycox: 58%

Mitch Miller: 42%

SUNDAY ALCOHOL SALES

(Benton County-Paper Ballots Not Yet Counted)

For 66%

Against 34%



(Washington County)

For 52%

Against 48%

TONTITOWN

ALDERMAN WARD 1

POSITION 2

Jack Beckford: 42%

Sunny Hinshaw: 58%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

*Arthur Penzo: 47%

Bobby Pianalto: 53%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 2

James W. Larson: 40%

Clint Penzo 60%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

Joey Pianalto: 51%

John Duggar: 49%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 2

Rhonda Doudna: 40%

*Mike Zulpo: 60%

ON-PREMISE ALCOHOL SALES

For 66%

Against 34%

OFF-PREMISE ALCOHOL SALES

For 59%

Against 41%

WATER AND SEWER COMMITTEE

For 78%

Against 22%

WEST FORK

CITY CLERK

Marsha Hungate: 65%

Lillian Winkler: 35%

ALDERMAN WARD 1

POSITION 1

Sara Setzer: 51%

*Rodney Drymon: 49%

ALDERMAN WARD 2

POSITION 1

*Misty C. Caudle: 36%

Fred Robinson: 25%

Bill Sergeant: 40%

ALDERMAN WARD 3

POSITION 1

Shane Donahue: 56%

Susan Cooney: 44%

ALDERMAN WARD 4

POSITION 1

Robert A. Staats: 37%

Michael Nelson: 63%

MUNICIPAL WATER AND SEWER DEPARTMENT

FOR 63%

AGAINST 37%

OKLAHOMA FEDERAL

U.S. REPRESENTATIVE OK

DISTRICT 2

Markwayne Mullin (R) 57%

Rob Wallace (D) 38%

Michael G. Fulks (I) 5%

OKLAHOMA STATE SENATE

DISTRICT 5

Howard Houchen (R) 34%

Jerry Ellis (D) 66%

OKLAHOMA STATE HOUSE

DISTRICT 2

John R. Bennett (R) 54%

Rick Agent (D) 46%

DISTRICT 3

Roger Mattox (R) 40%

James H Lockhart (D) 60%



OKLAHOMA STATE QUESTIONS

OK STATE QUESTION NO. 758

REAL PROPERTY TAX

FOR 68%

AGAINST 32%

OK STATE QUESTION NO. 759

AFFIRMATIVE ACTION

FOR 59%

AGAINST 41%

OK STATE QUESTION NO. 762

PAROLE PROCESS

FOR 59%

AGAINST 41%

OK STATE QUESTION NO. 764

WATER RESOURCES BOARD BONDS

FOR 57%

AGAINST 43%

OK STATE QUESTION NO. 765

HUMAN SERVICES

FOR 60%

AGAINST 40%

OK STATE QUESTION NO. 766

PERSONAL PROPERTY TAX EXEMPTIONS

FOR 65%

AGAINST 35%

LEFLORE COUNTY

SHERIFF

Billy Shropshire (R) 34%

Rob Seale (D) 66%

COMMISSIONER DISTRICT 2

Gordon Dale Oliver (R) 29%

*Lance Smith (D) 71%

CAMERON

SALES TAX INCREASE

For 60%

Against 40%

HOWE

CLERK/TREASURER

Laura Young 57%

Michelle Ashford 43%

SALES TAX APPROPRIATION

For 59%

Against 41%

SEQUOYAH COUNTY

SHERIFF

*Ron Lockhart (D) 53%

Larry Lane (R) 47%

COUNTY CLERK

Julie Haywood (D) 57%

Mary L. Rogers (R) 43%

COMMISSIONER DISTRICT 2

Steve Carter (D) 57%

Steve Blount (R) 43%

PARADISE HILL

SALES TAX INCREASE

For 61%

Against 39%